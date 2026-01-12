Infortunio Calhanoglu domani previsti gli esami strumentali! C’è ottimismo ma resta cautela in casa nerazzurra
Si attendono domani gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio di Calhanoglu. In casa Inter si mostra ottimismo, ma si mantiene cautela per capire l’effettivo impatto sulla sua disponibilità futura. La situazione sarà aggiornata in giornata, mentre i tifosi sperano in una soluzione rapida e senza complicazioni.
Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, domani previsti gli esami strumentali! C’è ottimismo. Segui tutti gli aggiornamenti sul club nerazzurro. Il mondo nerazzurro resta con il fiato sospeso per le condizioni fisiche del suo perno di centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sono stati ufficialmente fissati per domani, 13 gennaio, gli esami strumentali necessari per valutare l’entità dell’infortunio occorso a Hakan Çalhano?lu nella serata di ieri durante Inter Napoli, il talentuoso regista turco dotato di una visione di gioco fuori dal comune e di un tiro dalla distanza micidiale. 🔗 Leggi su Internews24.com
