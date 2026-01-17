L’appello di Graziano Rossi al figlio Valentino | Ritira la denuncia contro Ambra aspetto una tua chiamata

Graziano Rossi ha invitato il figlio Valentino a ritirare la denuncia contro Ambra Arpino, futura moglie del padre. In un messaggio, il motociclista esprime speranza di un chiarimento e attende una chiamata da parte di Valentino. La vicenda riguarda una denuncia per circonvenzione di incapace, sollevata dal giovane nei confronti della compagna di Rossi, suscitando attenzione e riflessioni sulla dinamica familiare.

Pesaro, 17 gennaio 2026 – Graziano Rossi appare tranquillo ma gli si legge negli occhi e nella voce un po' di rammarico e al tempo stesso di speranza nei confronti del figlio Valentino, che ha presentato una denuncia per circonvenzione di incapace nei confronti della compagna (e futura moglie) del padre, Ambra Arpino. Pur dicendosi convinto del suo rapporto amoroso che dura ormai da più di 15 anni, fa un appello a Vale perché faccia un passo verso di lui, accettando questo amore in tutto e per tutto, e quindi ritirando anche la querela nei confronti di Ambra. L'appello di Graziano Rossi a Valentino: "Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata" "Mi aspetto un gesto da mio figlio Valentino".

Graziano Rossi: "Valentino mi ha tradito. Ma ora sposo Ambra e lo invito". La compagna: "Io umiliata" - "Solo Ambra mi è stata vicino, mi sono sentito come Sgarbi". msn.com

Graziano Rossi: 'Mi sposo prima dell'estate e invito Valentino' - Graziano Rossi, 71 anni, ex pilota di moto e papà del supercampione della MotoGp Valentino Rossi, si sposerà prima dell'estate con una 54enne, sua compagna da 15 anni, e inviterà anche il figlio: "inv ... ansa.it

