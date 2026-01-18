Un posto al sole | Eduardo torna a fare guai con la camorra

Può un criminale camorrista redimersi, reintegrarsi in società, passare a un lavoro onesto mantenendo la famiglia onestamente? Lo prevede la Costituzione, ed è lo scopo riabilitativo della pena. Eduardo dalla sua, a differenza di molti malviventi, ha la famiglia che lo sostiene: la moglie e la sorella lo indirizzano sulla retta via, lo spingono e aiutano a trovare un lavoro e allontanarsi dalla strada. Eduardo ha anche scontato la pena, è diventato un collaboratore di giustizia, ha vissuto fuori città secondo il programma di protezione. Ma non è bastato. Alla prima occasione col profumo di criminalità, ci casca di nuovo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

