a un posto al sole eduardo torna a fare guai con la camorra

Può un criminale camorrista redimersi, reintegrarsi in società, passare a un lavoro onesto mantenendo la famiglia onestamente? Lo prevede la Costituzione, ed è lo scopo riabilitativo della pena. Eduardo dalla sua, a differenza di molti malviventi, ha la famiglia che lo sostiene: la moglie e la sorella lo indirizzano sulla retta via, lo spingono e aiutano a trovare un lavoro e allontanarsi dalla strada. Eduardo ha anche scontato la pena, è diventato un collaboratore di giustizia, ha vissuto fuori città secondo il programma di protezione. Ma non è bastato. Alla prima occasione col profumo di criminalità, ci casca di nuovo.

Le prossime puntate di Un Posto al Sole riservano sorprendenti colpi di scena. Stella, fino ad ora considerata affidabile, nasconde un segreto che rischia di mettere nei guai Eduardo. La verità sulla giovane emergerà, creando tensione e nuove implicazioni per i protagonisti della soap, in onda presto su Rai Tre.

