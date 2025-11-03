Un Posto al Sole anticipazioni 4 novembre | Eduardo nei guai Rosa cerca di chiarirsi con Pino

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Torna domani alle 20.50 su Rai Tre la soap opera per eccellenza della tv italiana: Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 4 novembre Damiano indagherà su un'aggressione ai danni di Peppe Caputo, con il timore che possano esserci pesanti conseguenze su Eduardo. Intanto Rosa prova a chiarirsi con Pino, mentre Manuela scopre che la data della sua laurea non è un giorno qualsiasi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 4 novembre: Eduardo nei guai, Rosa cerca di chiarirsi con Pino

Marina vede la via d'uscita, ma Ferri non è facile da convincere

