Un gommone elaborato? I Pirelli dopo la cura Mansory

Pirelli ha collaborato con Mansory per rinnovare due modelli di gommone, il 42 e il 50, prodotti da Sacs Tecnorib. Questa partnership ha portato a un’elaborazione accurata e raffinata, combinando l’esperienza nautica con l’estetica e la tecnologia avanzata. Il risultato è un’imbarcazione che unisce funzionalità e design, offrendo prestazioni elevate senza compromettere sobrietà e qualità.

Il famoso tuner tedesco ha rivisitato due dei migliori battelli pneumatici per la casa della Bicocca, il 42 e il 50 realizzati da Sacs Tecnorib. Velocissimi e ben personalizzati sia esternamente che nella cabina sottocoperta Mansory Design & Holding, azienda di tuning fondata nel 1989 dall'imprenditore tedesco di origine iraniana Kourosh Mansory, è celebre tra gli appassionati per le elaborazioni che combinano lusso e prestazioni estreme. L'elenco delle auto sportive a cui è dedicato le proprie attenzioni è molto lungo, considerando che tratta ogni brand premium dalle Aston Martin alle Tesla (in ordine alfabetico) passando per le case italiane.

