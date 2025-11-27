Un nuovo gommone per la vela paralimpica | Marinando 2.0 cresce grazie al sostegno di Unicredit

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gommone, necessario alle attività veliche paralimpiche per le attività di supporto e assistenza è stato acquistato da Marinando 2.0 Aps - Asd grazie al supporto di UniCredit che continua a seguire l’associazione di Ravenna, sostenendo il messaggio di inclusione legato allo sport e in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

un nuovo gommone per la vela paralimpica marinando 20 cresce grazie al sostegno di unicredit

© Ravennatoday.it - Un nuovo gommone per la vela paralimpica: Marinando 2.0 cresce grazie al sostegno di Unicredit

Approfondisci con queste news

Un nuovo gommone per la vela paralimpica: Marinando 2.0 cresce grazie al sostegno di Unicredit - Asd nasce nel 2021 con l'obiettivo di integrare e sviluppare i percorsi sportivi iniziati dalla più storica Marinando Ravenna ... Riporta ravennatoday.it

nuovo gommone vela paralimpicaMarinando 2.0: nuovo gommone per supporto e assistenza alle attività veliche paralimpiche - UniCredit, grazie al Fondo Carta Etica, sostiene il progetto dell’associazione che promuove una cultura dello sport accessibile e inclusiva ... Si legge su ravenna24ore.it

nuovo gommone vela paralimpicaNuovo gommone per Marinando 2.0: "Più sicurezza per i nostri atleti" - L’assessore Giancarlo Schiano ha dichiarato: "Questa estate abbiamo vissuto l’emozione di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Gommone Vela Paralimpica