Un nuovo gommone per la vela paralimpica | Marinando 2.0 cresce grazie al sostegno di Unicredit
Un gommone, necessario alle attività veliche paralimpiche per le attività di supporto e assistenza è stato acquistato da Marinando 2.0 Aps - Asd grazie al supporto di UniCredit che continua a seguire l’associazione di Ravenna, sostenendo il messaggio di inclusione legato allo sport e in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
