La Guardia costiera trova un gommone di 10 metri rubato Indagini in corso
La Guardia costiera di Terracina ha recuperato e sequestrato un gommone da diporto di 10 metri con due potenti motori da 800 cavalli, per un valore stimato di circa 200.000 euro. Il gommone era stato rubato nell’ottobre del 2023 nel porto di Anzio a opera di ignoti. Il recupero e il sequestro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
