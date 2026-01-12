Il bimbo bresciano che sta stupendo tutti a The Voice Kids su Rai Uno

Un giovane talento di Brescia sta catturando l’attenzione su

Il suo udito non è al 100%, ma la sua voce è forte, limpida e piena di determinazione, proprio come il suo carattere. Giovanni, 11 anni, di Pisogne, ha esordito sabato sera sul palco di The Voice Kids, il talent di Rai Uno condotto da Antonella Clerici, conquistando pubblico e giudici con una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

