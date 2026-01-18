Il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi ha commentato la recente minaccia di Donald Trump di imporre tariffe sul Groenlandia, definendola un atto di pressione eccessiva. La questione evidenzia le tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e gli alleati europei, sottolineando l'importanza di un dialogo equilibrato e rispettoso tra le nazioni. Questa situazione rappresenta un esempio delle sfide nelle relazioni internazionali contemporanee.

AMSTERDAM, Jan 18 (Reuters) - The Netherlands’ foreign minister on Sunday said that U.S. President Donald Trump’s threat to impose new tariffs on European allies until they agree to sell Greenland to the United States is “blackmail”. In a post on Truth Social on Saturday, Trump said additional 10% import tariffs would take effect on February 1 on goods from Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the Netherlands, Finland and Great Britain — countries that have agreed to contribute personnel to a NATO exercise on Greenland. Van Weel said the Greenland mission was intended to show the U.S. Europe’s willingness to help defend Greenland and he was opposed to Trump making a connection with diplomacy over the island and trade. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dutch minister calls Trump’s Greenland tariff threat ‘blackmail’

Macron says Trump tariff threat over Greenland unacceptable

Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato la minaccia di tariffe degli Stati Uniti nei confronti della Groenlandia, sottolineando che tale atteggiamento è inaccettabile. La questione riguarda le tensioni commerciali tra le due nazioni e le implicazioni geopolitiche di decisioni unilaterali che potrebbero influenzare gli accordi internazionali. La situazione evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo per la risoluzione di dispute commerciali e diplomatiche.

Protesters in Denmark support Greenland after Trump’s takeover threat

Nella giornata di sabato, diverse città danesi hanno visto raduni di protesta a sostegno della Groenlandia, in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a un possibile intervento nella regione. Le manifestazioni hanno coinvolto migliaia di persone, riflettendo un sentimento condiviso di preoccupazione e solidarietà verso l’isola e la sua autonomia. L’evento evidenzia l’interesse pubblico e l’importanza geopolitica della Groenlandia nel contesto internazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Trump Declares ECONOMIC WAR on 8 NATO Allies Over Greenland. #Trump #Greenland #Tariffs #NATO #news