Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo la scoperta dopo la scomparsa della 41enne

I carabinieri hanno trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. I carabinieri sono all'interno della sede operativa della ditta. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. A emergere dal terreno, riporta il Messaggero, sarebbe stata una mano, che potrebbe essere della donna scomparsa dallo scorso 9 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto nella sede operativa di via comunale di San Francesco, dove Claudio Carlomagno ha la sua attività e i suoi camion. In aggiornamento

Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Anguillara, "trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo"

