troppo rapida la spinta verso il green i dazi diventati variante imprevedibile

Negli ultimi tempi si osserva una crescente accelerazione verso il green, accompagnata da un aumento dell’incertezza sui dazi commerciali. Secondo Persico di Confindustria Bergamo, le relazioni con il Mercosur offrono buone opportunità per il settore dei macchinari, nonostante le variabili imprevedibili legate alle politiche commerciali. Un’analisi equilibrata delle dinamiche di mercato che evidenzia sia le sfide sia le potenzialità per le imprese italiane.

IMPRESE E MERCATI. Persico (Confindustria Bergamo): «Con il Mercosur buone prospettive per i macchinari. L’Ue non abbia un mero ruolo regolatorio. Il rallentamento degli ordini di oggi avrà effetti nei prossimi mesi» «Il 2025 ci ha insegnato una lezione chiara: l’export resta il nostro motore di crescita, ma oggi si muove su un terreno geopolitico scivoloso come non mai». E per Claudia Persico, vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega a internazionalizzazione ed export, anche il 2026 non sarà molto diverso. «Nei primi nove mesi del 2025 abbiamo toccato i 15,6 miliardi di esportazioni, il massimo storico in termini di valore, con una crescita del 2% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La crescente attenzione alla sostenibilità sta trasformando il panorama imprenditoriale italiano. Sempre più aziende integrano pratiche green nel loro modello di business, aprendo la strada a nuove professioni e opportunità di lavoro. Questo trend evidenzia come la transizione verso un'economia più sostenibile stia diventando un elemento centrale per lo sviluppo e l'innovazione nel mercato italiano.

L'amministrazione Tommasi conferma la propria efficacia approvando rapidamente il bilancio 2026, mantenendo invariate le aliquote fiscali e rafforzando gli interventi sociali. Per il terzo anno consecutivo, l'obiettivo di chiudere i conti entro fine anno è stato raggiunto, dimostrando stabilità e impegno nel migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso scelte oculate e prioritarie.

