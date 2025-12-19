Bilancio 2026 approvazione rapida | tasse invariate e spinta sul sociale

L'amministrazione Tommasi conferma la propria efficacia approvando rapidamente il bilancio 2026, mantenendo invariate le aliquote fiscali e rafforzando gli interventi sociali. Per il terzo anno consecutivo, l'obiettivo di chiudere i conti entro fine anno è stato raggiunto, dimostrando stabilità e impegno nel migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso scelte oculate e prioritarie.

Legge di Bilancio 2026: nuovi termini per TARI e addizionali IRPEF - Ci sono novità su TARI e addizionali comunali IRPEF dai primi emendamenti approvati alla legge di Bilancio 2026. ipsoa.it

Manovra di Bilancio 2026: lo stato attuale dell’iter parlamentare - La Manovra di Bilancio 2026 è attualmente in una fase di stallo parlamentare, con numerosi nodi ancora da sciogliere. financecue.it

L'approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione con il giusto anticipo non si verificava da anni. La soddisfazione dell'Assessore Giacoponello - facebook.com facebook

Consiglio comunale: seduta-fiume per l'approvazione del bilancio di previsione 2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.