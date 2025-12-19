Bilancio 2026 approvazione rapida | tasse invariate e spinta sul sociale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione Tommasi conferma la propria efficacia approvando rapidamente il bilancio 2026, mantenendo invariate le aliquote fiscali e rafforzando gli interventi sociali. Per il terzo anno consecutivo, l'obiettivo di chiudere i conti entro fine anno è stato raggiunto, dimostrando stabilità e impegno nel migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso scelte oculate e prioritarie.

Immagine generica

Per la terza volta consecutiva, l'amministrazione Tommasi ha centrato l'obiettivo di approvare il bilancio di previsione entro la fine dell'anno. La pratica è stata chiusa ieri, 18 dicembre, alla quarta seduta del consiglio comunale. Questo permetterà a Palazzo Barbieri di lavorare a pieno regime. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Salerno, la Giunta vara il Bilancio 2026-2028: tasse invariate e fondi per le opere pubbliche

Leggi anche: Il comune di Monza verso l'approvazione del bilancio 2026: "Non ci saranno aumenti di tasse e tariffe"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Legge di Bilancio 2026: finanziato il programma nazionale per le patologie reumatologiche; Legge di Bilancio 2026, finanziato programma nazionale per prevenzione e cura delle patologie reumatologiche; Il governo cambia la tassa sulle banche in Manovra: quanto dovranno pagare; Misterbianco, approvato il Bilancio di previsione 2026.

bilancio 2026 approvazione rapidaLegge di Bilancio 2026: continuano i lavori - Legge di bilancio 2026: approvate una serie di misure riguardanti irpef, rottamazione, imprese e famiglie. fiscoetasse.com

Legge di Bilancio 2026: nuovi termini per TARI e addizionali IRPEF - Ci sono novità su TARI e addizionali comunali IRPEF dai primi emendamenti approvati alla legge di Bilancio 2026. ipsoa.it

Manovra di Bilancio 2026: lo stato attuale dell’iter parlamentare - La Manovra di Bilancio 2026 è attualmente in una fase di stallo parlamentare, con numerosi nodi ancora da sciogliere. financecue.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.