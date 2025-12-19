Bilancio 2026 approvazione rapida | tasse invariate e spinta sul sociale
L'amministrazione Tommasi conferma la propria efficacia approvando rapidamente il bilancio 2026, mantenendo invariate le aliquote fiscali e rafforzando gli interventi sociali. Per il terzo anno consecutivo, l'obiettivo di chiudere i conti entro fine anno è stato raggiunto, dimostrando stabilità e impegno nel migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso scelte oculate e prioritarie.
Per la terza volta consecutiva, l'amministrazione Tommasi ha centrato l'obiettivo di approvare il bilancio di previsione entro la fine dell'anno. La pratica è stata chiusa ieri, 18 dicembre, alla quarta seduta del consiglio comunale. Questo permetterà a Palazzo Barbieri di lavorare a pieno regime. 🔗 Leggi su Veronasera.it
