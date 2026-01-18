Trodica con Vanzan a casa della leader Fermana

Trodica affronta la Fermana in casa, in una partita importante per il percorso della squadra. Dopo aver dimostrato di poter competere alla pari con la formazione guidata dalla leader, la squadra acquisisce maggiore fiducia per le prossime sfide. La partita rappresenta un momento chiave, ma è ancora presto per considerarla decisiva. È un’occasione per confermare i progressi fatti e continuare a lavorare con attenzione.

CIVITANOVA "Aver giocato alla pari con la Fermana ci ha dato la giusta consapevolezza per il futuro, oggi ci giochiamo molto ma è ancora presto per dire gara spartiacque". Così Daniele Marinelli, tecnico della Civitanovese, parlando della prova che oggi i rossoblù affronteranno sul campo del Matelica. "Sarà una partita molto impegnativa – avverte l'allenatore –, i biancorossi sono un avversario molto forte con giocatori di valore come Pedrini, Caleir e Sanchez che hanno già disputato ottimi campionati. Noi ci presentiamo a questo appuntamento carichi e motivati, avendo avuto una settimana in più di lavoro per integrare i nuovi arrivati".

Verso Il big match tra la leader fermana e la seconda forza del torneo. "Trodica, l’arrivo di Vanzan si sposa alla perfezione con il nostro progetto» - Nicola Vanzan è un giocatore del Trodica che si è assicurato il difensore di spinta tra i protagonisti della Maceratese dello scorso anno. msn.com

Rescissione consensuale tra la Maceratese e il difensore Nicola Vanzan, che ripartirà dal Trodica, secondo in classifica in Eccellenza Marche - facebook.com facebook

