Verso Il big match tra la leader fermana e la seconda forza del torneo Trodica l’arrivo di Vanzan si sposa alla perfezione con il nostro progetto
Il prossimo incontro vedrà affrontarsi la capolista Fermana e la seconda in classifica, Trodica. L’arrivo di Nicola Vanzan si inserisce perfettamente nel progetto della squadra, rafforzando il reparto difensivo. Vanzan, ex protagonista della Maceratese, porta esperienza e qualità, contribuendo alla crescita del Trodica in vista di un match importante per la classifica.
Nicola Vanzan è un giocatore del Trodica che si è assicurato il difensore di spinta tra i protagonisti della Maceratese dello scorso anno. "Parliamo di un calciatore – spiega Roberto Buratti, allenatore del Trodica – che ha vinto molti campionati, che si sposa alla perfezione al mio gioco, ci garantirà una grande spinta, può ricoprire più ruoli. Insomma, un elemento di assoluto valore e non potevamo non prenderlo essendoci stata l’opportunità". Il Trodica è stato protagonista del mercato. "Ma adesso è chiuso". Ora c’è da pensare al campionato che domenica riserva una trasferta ricca di insidie ma anche affascinante a casa della Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
