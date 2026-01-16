Il prossimo incontro vedrà affrontarsi la capolista Fermana e la seconda in classifica, Trodica. L’arrivo di Nicola Vanzan si inserisce perfettamente nel progetto della squadra, rafforzando il reparto difensivo. Vanzan, ex protagonista della Maceratese, porta esperienza e qualità, contribuendo alla crescita del Trodica in vista di un match importante per la classifica.

Nicola Vanzan è un giocatore del Trodica che si è assicurato il difensore di spinta tra i protagonisti della Maceratese dello scorso anno. "Parliamo di un calciatore – spiega Roberto Buratti, allenatore del Trodica – che ha vinto molti campionati, che si sposa alla perfezione al mio gioco, ci garantirà una grande spinta, può ricoprire più ruoli. Insomma, un elemento di assoluto valore e non potevamo non prenderlo essendoci stata l’opportunità". Il Trodica è stato protagonista del mercato. "Ma adesso è chiuso". Ora c’è da pensare al campionato che domenica riserva una trasferta ricca di insidie ma anche affascinante a casa della Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso Il big match tra la leader fermana e la seconda forza del torneo. "Trodica, l’arrivo di Vanzan si sposa alla perfezione con il nostro progetto»

Leggi anche: Buratti carica la squadra. "Il Trodica rincorre la leader Fermana: con questa mentalità sfidiamo la Jesina»

Leggi anche: La seconda forza del campionato. "Trodica, un successo di valore contro la Jesina»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tempo di Big Match: domenica la Puliservice affronta il derby con la New Teodosis; Bella l'idea di giocare in 10 un big match: i tifosi contro il peggiore in campo del primo tempo di Inter-Napoli; Prima Categoria, Quartiere Campo Oro sempre leader nel girone A. I risultati; Inter, Darmian e Diouf puntano il Napoli. Out Frattesi.

Verso Il big match tra la leader fermana e la seconda forza del torneo. "Trodica, l’arrivo di Vanzan si sposa alla perfezione con il nostro progetto» - Nicola Vanzan è un giocatore del Trodica che si è assicurato il difensore di spinta tra i protagonisti della Maceratese dello scorso anno. sport.quotidiano.net