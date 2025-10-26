Svolta sul furto dei gioielli a Louvre | arrestati due sospetti Il blitz in aeroporto prima della fuga in Algeria | Sono ladri esperti di colpi su commissione

Open.online | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate ieri sera sospettate di far parte della banda che ha messo a segno il furto di goielli di Napoleone al Louvre di Parigi. L’operazione di polizia è scattata ieri sera, a una settimana dal colpo al polo museale. Il quotidiano Le Parisien sostiene che i due fermati fanno parte di una banda di quattro persone. Il gruppo aveva portato via nove preziosi gioielli dalla galleria Apollo, servendosi di un montacarichi e di un accesso incustodito del museo. Il pedinamento e l’arresto prima della fuga. I due uomini fermati, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino, sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. 🔗 Leggi su Open.online

