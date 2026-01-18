Trillini rivela di aver rifiutato il ruolo di commissario tecnico della Francia e commenta la vicenda Di Francisca, sottolineando l'importanza della sincerità. La campionessa olimpica nel fioretto evidenzia come la scherma rappresenti un’arte che insegna valori di vita, e dopo aver percorso strade diverse con Vezzali, oggi i loro rapporti sono sereni. Un quadro di rispetto e riflessione sulle sfide e le relazioni nello sport.

Jesi è il centro del suo mondo. Un mondo dominato quando tirava di scherma: otto medaglie olimpiche, quattro d’oro, nove titoli iridati. A 55 anni Giovanna Trillini segue i giovani del Club Scherma Jesi, va in palestra quasi tutti i giorni ed è Carabiniera al Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari. "Mi ero rotta una clavicola giocando a palla con mio fratello. E vicino a casa c’era la palestra del maestro Triccoli, che era uno zio alla lontana. Ci andavano Ezio e Roberto, i miei fratelli, e io volevo fare quello che facevano loro". "Mi sono messa a piangere. Nel 1988 non ero stata convocata, non poteva sfumare ancora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trillini: "La Francia mi voleva ct ma dissi no. Di Francisca? Non si è comportata bene, scriva la verità"

Leggi anche: “Durante l’interrogatorio in Procura a Milano per il caso Signorini mi ha chiamato la Casa Bianca, Trump voleva parlarmi. Melania mi conosce molto bene”: la rivelazione di Fabrizio Corona

Leggi anche: Kessler, è straziante: “Alice non voleva morire ma…”. L’amica stretta racconta tutta la verità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

348 - Presepe in famiglia Almo Trillini Treia Macerata Tradizionale, con statue Fontanini. Ambientazione e diversi elementi costruiti artigianalmente - facebook.com facebook