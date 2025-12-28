Durante l’interrogatorio in Procura a Milano, nel contesto dell’indagine per revenge porn avviata a suo carico, Fabrizio Corona ha rivelato di aver ricevuto una chiamata dalla Casa Bianca, con l’intenzione di parlare con lui. Corona ha anche affermato di avere un buon rapporto con Melania Trump. La vicenda si inserisce in un quadro complesso di accuse e sorprese legate alla sua attività pubblica e personale.

Mentre veniva interrogato in Procura a Milano, dov’è indagato per revenge porn a seguito della denuncia di Alfonso Signorini, Fabrizio Corona sarebbe stato contattato dalla Casa Bianca. A raccontare l’episodio, avvenuto mentre veniva sentito dal pm Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella, titolare del fascicolo a suo carico nelle indagini affidate alla Squadra Mobile e alla polizia postale, è stato lo stesso Corona durante una puntata del podcast Gurulandia. “Alle 11:00 ero alla Procura, interrogato dal procuratore Letizia Mannella, guardo il telefono e vedo un messaggio. ‘Sono in linea con l’ambasciata, riesci a collegarti? Posso aggiungerti? È contento della registrazione che hai fatto su di lui e vorrebbe parlarti adesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Durante l’interrogatorio in Procura a Milano per il caso Signorini mi ha chiamato la Casa Bianca, Trump voleva parlarmi. Melania mi conosce molto bene”: la rivelazione di Fabrizio Corona

Il caso Signorini e la denuncia di Falsissimo Fabrizio Corona in Tribunale a Milano per l’interrogatorio | Parlerò dopo.

