Kessler è straziante | Alice non voleva morire ma… L’amica stretta racconta tutta la verità
«Ellen aveva avuto un ictus, problemi cardiaci, ma soprattutto una forte depressione. Era malata. Alice invece no. Aveva naturalmente i normali disturbi che si hanno a 89 anni». È da queste parole, pronunciate da una loro amica storica, che emerge un nuovo, struggente dettaglio sul gesto estremo delle gemelle Alice ed Ellen Kessler. Una decisione compiuta insieme, ma forse motivata da qualcosa di ancora più profondo: Alice non avrebbe voluto lasciare che la sorella, fragile e provata, affrontasse la morte da sola. «Avevamo un tavolo fisso. Ogni martedì, fino all’ultimo». A parlare è Gabriele Gräfin contessa di Castell-Rüdenhausen, che in un’intervista al quotidiano monacense «Tz» ha rivelato particolari inediti e toccanti sulla fine delle due artiste, trovate senza vita il 17 novembre a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
