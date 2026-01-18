Tributi pressing sui commissari per rottamazione | Opportunità ma no a variazioni peggiorative

Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, si rivolge alla commissione straordinaria di Caserta per chiedere l’adesione alla ‘Rottamazione Quinquies’. Secondo lui, questa misura rappresenta un’opportunità per cittadini e imprese, ma evidenzia la necessità di evitare modifiche che possano peggiorare le condizioni attuali. La richiesta sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra opportunità e stabilità nel processo di definizione tributaria.

“La mia battaglia - si legge in una nota - forte dell’esperienza già maturata nel 2023 quando promossi con successo la precedente rottamazione, è volta a garantire che il Comune di Caserta recepisca integralmente lo schema statale, senza alcuna variazione peggiorativa. In particolare, pretendo che ai casertani venga concesso lo stesso numero di rate e la medesima durata della dilazione temporale garantita dallo Stato per i carichi erariali. È inutile offrire una sanatoria se poi si impongono piani di rientro brevi o rigidi che le famiglie in crisi di liquidità non possono sostenere. Imporre rate troppo alte significherebbe vanificare lo spirito della norma e discriminare i nostri concittadini rispetto a chi abita nei comuni limitrofi o a chi ha debiti direttamente con l’Agenzia delle Entrate”. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Tributi comunali, possibile sgravio di sanzioni e interessi con la rottamazione
L'amministrazione comunale di Sciacca ha annunciato la possibilità di usufruire della rottamazione quinquies per i tributi comunali. Questa misura permette ai contribuenti di regolarizzare la posizione fiscale, beneficiando di eventuali sgravii su sanzioni e interessi. La procedura mira a facilitare il pagamento delle imposte locali, offrendo un'opportunità concreta per chiarire eventuali pendenze in modo agevole e trasparente.

Rottamazione Quinquies: nuova opportunità per regolarizzare i debiti fiscali fino al 2023
La Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione per i contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali accumulati dal 2000 al 2023. Promossa dall’Agenzia delle Entrate, questa misura permette di definire le pendenze fiscali, facilitando il pagamento e la regolarizzazione delle posizioni debitorie. È importante conoscere i termini e le modalità per beneficiare di questa opportunità, al fine di gestire efficacemente le proprie obbligazioni fiscali.

