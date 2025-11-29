Tursi 31enne maresciallo dei carabinieri trovato morto in caserma Era originario di Laterza Probabile suicidio

Marco Lomagistro, 31 anni, era il comandante della stazione carabinieri di Tursi, nel materano. Stamattina è stato trovato morto in caserma. Un’ipotesi che può considerarsi certezza, il suicidio con l’arma di ordinanza. Il giovane militare era pugliese, originario di Laterza. L'articolo Tursi, 31enne maresciallo dei carabinieri trovato morto in caserma. Era originario di Laterza Probabile suicidio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tursi, 31enne maresciallo dei carabinieri trovato morto in caserma. Era originario di Laterza Probabile suicidio

