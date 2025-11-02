Uomo con ferite trovato morto nell’atrio di un palazzo | caduta o colpi inferti?

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell’androne di un palazzo, in corso san Giovanni a Teduccio, a Napoli. Il 59enne presenterebbe ferite alla testa sulla cui origine sono in corso accertamenti.   Da chiarire infatti se le ferite lacero contuse siano state provocate da una caduta oppure se siano l’effetto di colpi inferti. Carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio sono sul posto. Le indagini sono in corso.   Immagini di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

