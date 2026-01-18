Tra sorrisi e sarcasmo El Mister Karim Grigoli eletto Papà del Gnoco

Il 18 gennaio, in Piazza San Zeno a Verona, Karim Grigoli, noto come “El Mister”, è stato eletto 496° Papà del Gnoco, figura tradizionale del Carnevale locale. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, ha confermato l’importanza di questa cerimonia nel calendario culturale della città. La scelta di Grigoli sottolinea il valore della continuità delle tradizioni, mantenendo vivo lo spirito del Carnevale veronese.

In Piazza San Zeno si è svolta oggi, 18 gennaio, l'elezione del Sire del Carnevale di Verona. Come 496° Papà del Gnoco è stato scelto Karim Grigoli, alias “El Mister” (nel video in basso la proclamazione). Lo scrutinio si è concluso nel pomeriggio, decretando la vittoria di Grigoli con 2.353. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Papà del Gnoco, Comune autorizza l'elezione ma per il Bacanal è tardi

Il Comune di Verona ha dato l’autorizzazione all’elezione del Papà del Gnoco, ma per il Carnevale Bacanal del Gnoco si prospetta un percorso difficile. La comunicazione tra le parti appare complicata, evidenziando un’assenza di accordo tra l’Amministrazione e il Comitato organizzatore. La situazione riflette le sfide di coordinamento e dialogo necessarie per garantire il successo delle tradizionali iniziative carnevalesche in città.

Leggi anche: Papà del Gnoco, aperte le candidature. Ma l'elezione sarà a porte chiuse

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il sorriso dell’imbecille L'Editoriale di Luigi Palamara Esiste un male sottile, più infido di una bestemmia e più vigliacco di uno schiaffo dato alle spalle: è il sarcasmo travestito da faccina. Quell’occhietto ammiccante o quel sorrisino digitale che qualcuno lancia - facebook.com facebook