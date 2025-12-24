Papà del Gnoco aperte le candidature Ma l' elezione sarà a porte chiuse

Anche se sembra molto improbabile la sua partecipazione al Venerdì Gnocolar, per gli attriti tra il Bacanal del Gnoco e il Comune di Verona, Papà del Gnoco ci sarà anche al prossimo carnevale veronese. Il Senato dei Papà del Gnoco ha ufficialmente dato il via alle procedure per la sua elezione e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

