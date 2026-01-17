Tour Down Under femminile 2026 a Wollaston la prima vittoria dell’anno Vigilia sfiora il colpo

Ally Wollaston ha ottenuto la prima vittoria del 2026 al Tour Down Under femminile, conquistando la tappa di apertura a Wollaston. La ciclista neozelandese della FDJ Suez si è imposta in volata dopo 137 chilometri tra Willunga e Wollaston. La vigilia aveva già mostrato segnali di forma, ma la vittoria finale ha confermato il suo buon stato di salute.

La prima vittoria del 2026 porta la firma di Ally Wollaston. La neozelandese della FDJ Suez ha infatti conquistato la prima tappa del Tour Down Under, imponendosi in volata al termine dei 137 chilometri con partenza e arrivo a Willunga. Per Wollaston si tratta del 14° successo in carriera, che le consente anche di vestire la prima maglia di leader della classifica generale. La giornata è stata animata da Alessia Vigilia. L’azzurra della Uno X Mobility ha provato ad attaccare quando mancavano ben 100 chilometri dal traguardo. Un tentativo da lontano che ha messo in seria difficoltà il gruppo e che ha costretto le squadre delle velociste ad un lungo inseguimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour Down Under femminile 2026, a Wollaston la prima vittoria dell’anno. Vigilia sfiora il colpo Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: prima vittoria per Scheib, Zenere nelle 20, Shiffrin sfiora il podio Leggi anche: Vittoria arriva dopo il brindisi. A Carate la prima nata dell’anno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Santos Tour Down Under 2026 - Analisi del percorso; Tour Down Under 2026, la startlist provvisoria; Tour Down Under femminile, comincia la stagione 2026: ecco tutte le tappe, le favorite e dove vederle in tv; Tour Down Under 2026 donne, l’anteprima della corsa. DOMANI SCATTA IL TOUR EL SALVADOR, BEPINK VINI FANTINI E LABORAL I TOP TEAM AL VIA - Tra le formazioni presenti al Tour di El Salvador anche l’equipe Roland Le Devoluy, formazione di matrice svizzera/salvadoregna che le cui file figurano anche Giorgia Vettorello, la 22enne spagnola ... tuttobiciweb.it TOUR DOWN UNDER. VIGILIA RIPRESA A 300 METRI DAL TRAGUARDO: WOLLASTON VINCE IN VOLATA - La 25enne neozelandese si è imposta al termine della tappa inaugurale del Tour Down Under anticipando nettamente ... tuttobiciweb.it

Il Tour Down Under lancia la stagione su strada - Nel 2026 si è ulteriormente ridotto il numero di corridori elvetici presenti nel massimo livello del pedale mondiale ... laregione.ch

La stagione 2026 comincia nella notte italiana con il Tour Down Under femminile. Le cicliste sono in Australia già da qualche tempo per abituarsi al fuso orario e alle temperature, ma ora sono pronte per il debutto stagionale. Ecco tutti i dettagli - facebook.com facebook

Tour Down Under 2026: Ineos Grenadiers announce three debutants, including Sam Welsford. Welsford aims to add sprint wins as Hamilton and Kwiatkowski join. x.com

