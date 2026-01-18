Totti ma cosa fai? Sbaglia il rigore in amichevole e poi

Durante un’amichevole tra Leggende Internazionali e Leggende del Messico a Monterrey, Francesco Totti ha sbagliato un rigore e ha successivamente colpito il pallone in curva. L’evento, che ha visto protagonisti ex calciatori, si è svolto in una cornice informale, senza particolari conseguenze sportive. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti, senza però influire sulla buona riuscita dell’incontro.

