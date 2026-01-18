Totti ma cosa fai? Sbaglia il rigore in amichevole e poi
Durante un’amichevole tra Leggende Internazionali e Leggende del Messico a Monterrey, Francesco Totti ha sbagliato un rigore e ha successivamente colpito il pallone in curva. L’evento, che ha visto protagonisti ex calciatori, si è svolto in una cornice informale, senza particolari conseguenze sportive. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti, senza però influire sulla buona riuscita dell’incontro.
L'ex capitano della Roma Francesco Totti ha sorpreso tutti fallendo un calcio di rigore (e poi "scaraventando" il pallone in curva) in un'amichevole tra Leggende Internazionali (selezionate dalla FIFA) e Leggende del Messico, disputata a Monterrey (città che ospiterà partite del Mondiale 2026). Il portiere che ha parato il rigore è stato Moisés Muñoz, ex estremo difensore del Club América e della nazionale messicana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Champions: Juve vince a Bodo trascinata da Yildiz (2-3). Napoli sbaglia un rigore, poi batte il Qarabag (2-0)
Zenga sul rigore su Wirtz: «Decisione dell’arbitro fuori da ogni logica, ma Bastoni sbaglia e vi spiego perché». Poi dà un consiglio sul mercato
Nel commento di Zenga sul rigore concesso su Wirtz, l’ex portiere esprime forti dubbi sulla decisione arbitrale, considerandola ingiusta. Tuttavia, sottolinea anche gli errori di Bastoni, analizzando le dinamiche dell’episodio e offrendo un suo punto di vista, accompagnato da un consiglio sul mercato per rafforzare la squadra.
La Roma sbaglia 3 rigori di fila: Dovbyk e Soulé ipnotizzati da Ozer
