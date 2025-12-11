Zenga sul rigore su Wirtz | Decisione dell’arbitro fuori da ogni logica ma Bastoni sbaglia e vi spiego perché Poi dà un consiglio sul mercato
Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha commentato così il KO dei nerazzurri in Champions League contro il Liverpool e il controverso calcio di rigore concesso ai Reds. IL RIGORE DI INTER LIVERPOOL – « Se tieni un avversario per la maglia, non lasciarlo fino a quando la palla non va via. Altrimenti lui cade. L'unico errore di Bastoni è stato mollarlo a un certo punto, ma la decisione dell'arbitro rimane fuori da ogni logica.
