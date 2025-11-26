Champions | Juve vince a Bodo trascinata da Yildiz 2-3 Napoli sbaglia un rigore poi batte il Qarabag 2-0
BODO (NORVEGIA) – Rocambolesco primo successo in Champions per la Juventus. I norvegesi del Bodo vanno in vantaggio al 27? con Blomberg, ma nella ripresa l’ingresso di Yildiz cambia l’inerzia della partita e i bianconeri ribaltano il risultato con i gol di Openda (47?) e McKennie (59?). Nel finale, i padroni di casa trovano il pari . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
FT: Bodø/Glimt 2-3 Juventus!!! 3 goals, 3 points. 1st Champions league win this season, first ever win in Norway. First goal for Openda, David’s second for the Bianconeri. FINO ALLA FUCKING FINE RAGAZZI!! ONWARDS AND UPWARDS FORZA JUVE SEMP Vai su X
?LIVE Bodo-Juve: segui la sfida di Champions in DIRETTA https://shorturl.at/uL91k - facebook.com Vai su Facebook
bodo glimt-juve 2-3 - Decisivo l'ingresso all'intervallo del turco, che cambia volto alla squadra: i bianconeri ottengono la svolta in Norvegia e tornano a puntare alla qualificazione ai playoff ... Segnala gazzetta.it
Bodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Scrive sport.sky.it
Yildiz illumina la Juve nel gelo di Bodo e i bianconeri vincono nella ripresa: a segno Openda e David - I bianconeri la ribaltano nella ripresa soprattutto grazie all’ingresso in campo di Yildiz: ... Come scrive fanpage.it