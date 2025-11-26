Champions | Juve vince a Bodo trascinata da Yildiz 2-3 Napoli sbaglia un rigore poi batte il Qarabag 2-0

BODO (NORVEGIA) – Rocambolesco primo successo in Champions per la Juventus. I norvegesi del Bodo vanno in vantaggio al 27? con Blomberg, ma nella ripresa l’ingresso di Yildiz cambia l’inerzia della partita e i bianconeri ribaltano il risultato con i gol di Openda (47?) e McKennie (59?). Nel finale, i padroni di casa trovano il pari . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

