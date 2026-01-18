Torino-Roma 0-2 | Malen e Dybala fanno scintille e spingono la Juve a -3

La Roma ottiene una vittoria significativa contro il Torino con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Malen e Dybala. La partita si è disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino, contribuendo a ridurre il distacco dalla Juventus a tre punti in classifica. Nonostante le sfide recenti, la squadra giallorossa mostra una buona ripresa, consolidando la propria posizione nella stagione in corso.

Torino, 18 gennaio 2026 – A pochi giorni dall’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata per mano dei granata, la Roma si prende la sua rivincita e sbanca lo Stadio Olimpico Grande Torino con un secco 2-0 ai danni dei piemontesi. Una vittoria conquistata con pieno merito dai giallorossi, che sin dal primo tempo hanno comandato le operazioni grazie a un’intesa già eccellente tra Dybala e il neoarrivato Malen, i quali hanno confezionato due occasioni prima del gol annullato all’olandese al 24’. Una gioia per la prima rete in giallorosso rimandata però soltanto di un paio di minuti e arrivata, neanche a dirlo, su assist teso e illuminante dell’argentino al 26'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

PAGELLE E TABELLINO TORINO-ROMA 0-2: Dybala-Malen, attenti a quei due. Rensch impreciso

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Nel confronto della 21ª giornata di Serie A tra Torino e Roma, il risultato di 0-2 riflette le prestazioni decisive di Dybala e Malen, protagonisti della vittoria giallorossa. La partita ha evidenziato alcune imprecisioni di Rensch, mentre i voti e i giudizi offriranno un’analisi dettagliata delle singole prestazioni e dell’andamento complessivo dell’incontro.

