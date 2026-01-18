La Roma si vendica del Torino | finisce 2-0 grazie alle reti di Malen e Dybala

La Roma si impone sul Torino con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Malen e Dybala. La vittoria rafforza la posizione dei giallorossi in classifica, dimostrando la loro determinazione nel perseguire obiettivi di vertice nel campionato di Serie A. Un risultato che sottolinea l’equilibrio e la competitività del torneo, mantenendo aperti i giochi per le prime posizioni.

Chiunque voglia cucirsi sulla maglia lo scudetto, dovrà fare i conti anche con la Roma. Il messaggio arrivato dalla convincente vittoria riportata dai giallorossi all’Olimpico Grande Torino al gruppo di testa della Serie A è chiaro: ci siamo anche noi. I capitolini partono subito col piede giusto contro i granata, decisi a vendicare la sconfitta all’andata e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Fin dai primi minuti si capisce che l’ex Aston Villa Malen è in palla e, dopo aver fatto impazzire la difesa torinista, trova anche la sua prima rete in giallorosso. Il Torino parte molto meglio nella ripresa ma senza la lucidità necessaria per superare la difesa romanista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto posto

Esordio show di Malen alla Roma, gol e vittoria sul Toro: nella ripresa Gasp la chiude grazie a Dybala

