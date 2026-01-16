A Nimes, si è aperta la quinta tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco. La competizione, che si svolge nella storica sede della manifestazione, ha iniziato a mostrare i primi risultati dai ranking round, offrendo uno sguardo sulle performance dei partecipanti in questa fase preliminare.

La quinta tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente aperta a Nimes, sede storica della manifestazione arcieristica planetaria al chiuso. Sulle linee di tiro francesi si sono disputate le prime sessioni dei ranking round sia di ricurvo sia di compound. Ecco come sono andate le cose. Arco ricurvo A comandare la graduatoria, momentaneamente, è la leggenda statunitense Brady Ellison: l’americano è primo con uno score di 593, sui 600 punti possibili. Classifica tutta da definire perché domani, nella primissima mattinata arriveranno tantissimi altri arcieri a completare il quadro, fra cui anche Mauro Nespoli e Matteo Borsani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: a Nimes arrivano i primi risultati dai ranking round

Leggi anche: Tiro con l’arco: i risultati dei ranking round del GT Open. Benissimo Di Nardo ed Aloisi nel compound femminile

Leggi anche: Tiro con l’arco: a Rio de Janeiro vanno in archivio i ranking round delle Indoor World Series

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tiro con l’arco: a Nimes arrivano i primi risultati dai ranking round - 2026 di tiro con l'arco si è ufficialmente aperta a Nimes, sede storica della manifestazione arcieristica ... oasport.it