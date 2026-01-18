Timothée Chalamet | Ricerco la grandezza Faccio film con la feroce determinazione di chi non accetta un no

Timothée Chalamet esprime il suo desiderio di grandezza e la determinazione nel suo lavoro, rifiutando i limiti e le risposte negative. Nel contesto di un tour promozionale innovativo, tra eventi a Los Angeles e Las Vegas, il film Marty Supreme, nelle sale da giovedì, si distingue per una strategia di marketing originale e fuori dagli schemi. Un esempio di come il cinema contemporaneo stia evolvendo nel modo di comunicare e coinvolgere il pubblico.

Tra dirigibili arancioni nei cieli di Los Angeles, la cupola di The Sphere a Las Vegas illuminata come una pallina da ping pong, finte riunioni su Zoom e un featuring con il misterioso rapper inglese EsDeeKid, il tour promozionale di Marty Supreme – da giovedì in sala – ha riscritto le regole del movie-marketing. Molte di quelle idee sono nate dalla mente del suo protagonista e produttore: Timothée Chalamet. L'attore, fresco vincitore del Golden Globe, scelto da Josh Safdie per interpretare Marty Mauser, venditore di scarpe della New York degli anni '50 con un'ossessione per il ping pong e un'ambizione gigantesca come il suo ego. Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée Chalamet

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. Questa storia offre uno sguardo autentico sulla carriera e le sfide di un atleta che ha lasciato un segno nel mondo del gioco. Un racconto che combina passione sportiva e narrazione cinematografica, offrendo un'interessante prospettiva sulla figura di Marty Reisman. Timothée Chalamet Has A Whole New Look | The Graham Norton Show - BBC Incentrato sulla vita di Marty Reisman, Sta per arrivare al cinema "Marty Supreme" grazie alla distribuzione di I Wonder Picturer. Il film che ha visto Timothee Chalamet trionfare al Golden Globe, arriva sul grande schermo anche in Italia

