The Karaoke show torna all’Imperatore bar di Porto Cesareo

Il Karaoke Show ritorna all’Imperatore Bar di Porto Cesareo il 23 gennaio. L’evento offre un’occasione per condividere musica dal vivo in un ambiente accogliente e informale. Dopo il successo delle edizioni passate, questa serata rappresenta un momento di aggregazione e divertimento, ideale per chi desidera esibirsi o semplicemente ascoltare. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della convivialità nel cuore di Porto Cesareo.

The Karaoke Show torna all'Imperatore Bar: nuovo appuntamento il 23 gennaio a Porto CesareoPORTO CESAREO – Dopo il successo delle precedenti serate, The Karaoke Show torna giovedì 23 gennaio all'Imperatore Bar di Porto Cesareo con un nuovo appuntamento dedicato alla musica dal vivo e alla.

Venerdì 19 dicembre, l’Imperatore Bar di Porto Cesareo ospiterà nuovamente The Karaoke Show, confermandosi come uno degli eventi musicali più coinvolgenti della zona. Dopo il successo dell’ultimo appuntamento, il format promette una serata all’insegna del divertimento e della musica dal vivo, attirando appassionati e cantanti amatori. The karaoke show: nuovo appuntamento all’Imperatore bar di Porto Cesareo

Il karaoke show torna venerdì 9 gennaio all'Imperatore Bar di Porto Cesareo. Dopo le serate precedenti, l'evento offre l'opportunità di divertirsi cantando in un ambiente accogliente e informale. Un'occasione per trascorrere una serata in compagnia, con musica e relax. L'appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano esprimersi attraverso il canto, senza pressioni, in un contesto semplice e spontaneo.

