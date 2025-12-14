The karaoke show torna all’Imperatore bar di Porto Cesareo

Venerdì 19 dicembre, l’Imperatore Bar di Porto Cesareo ospiterà nuovamente The Karaoke Show, confermandosi come uno degli eventi musicali più coinvolgenti della zona. Dopo il successo dell’ultimo appuntamento, il format promette una serata all’insegna del divertimento e della musica dal vivo, attirando appassionati e cantanti amatori.

PORTO CESAREO – Dopo il grande successo dell’ultimo appuntamento, The Karaoke Show torna venerdì 19 dicembre allImperatore Bar di Porto Cesareo, confermandosi come uno dei format musicali più coinvolgenti. Da questa data, l’evento diventerà un appuntamento fisso ogni venerdì.A partire dalle 19. Lecceprima.it

