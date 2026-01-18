Un grave incendio ha interessato un centro commerciale nel centro di Karachi, Pakistan. L’incendio ha causato la morte di sei persone, tra cui un vigile del fuoco, e ha provocato il ferimento di almeno undici o dodici individui. L’incidente si è verificato durante una serata di shopping, trasformando un normale momento di svago in una tragedia di vasta portata. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause.

Una serata di shopping come tante si è trasformata in un incubo. Un enorme incendio in un centro commerciale di Karachi, in Pakistan, ha devastato un edificio a più piani in pieno centro, lasciando dietro di sé un bilancio pesantissimo: sei morti, tra cui un vigile del fuoco, e almeno undici-dodici feriti. Le fiamme sono scoppiate tra le 22 e le 22:38 di sabato sera, proprio nell’orario in cui molti stavano chiudendo i negozi o uscendo per rientrare a casa. In pochi minuti, il cielo sopra il cuore commerciale della città si è riempito di fumo nero, visibile da diversi isolati, mentre dalle vetrine si alzavano vere e proprie lingue di fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terribile incendio al centro commerciale, è tragedia: ci sono morti e feriti

Nella tarda serata di sabato si è verificato un grave incendio in un centro commerciale nel centro della città. L’incendio ha causato vittime e feriti, determinando una situazione di emergenza. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La comunità si trova a fronteggiare un momento difficile legato a questa tragedia.

