Terribile incendio al centro commerciale è tragedia | ci sono morti e feriti

Nella tarda serata di sabato si è verificato un grave incendio in un centro commerciale nel centro della città. L’incendio ha causato vittime e feriti, determinando una situazione di emergenza. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La comunità si trova a fronteggiare un momento difficile legato a questa tragedia.

Un enorme incendio ha divorato nella tarda serata di sabato un centro commerciale a più piani in pieno centro. Le fiamme, partite tra le 22 e le 22:38, hanno sprigionato un fumo nero visibile da diversi isolati, mentre nell'area del centro storico commerciale si alzavano lingue di fuoco dalle vetrine. Le prime notizie parlavano di almeno tre vittime, ma nelle ore successive il bilancio è stato aggiornato: fonti come Reuters e AP riferiscono di sei morti (tra cui un vigile del fuoco ) e di circa undici-dodici feriti, con l'attivazione di protocolli d'emergenza. Molti negozianti, secondo i media locali, avevano già chiuso o stavano uscendo quando il rogo è esploso.

Un grave incidente si è verificato nelle Filippine centrali, con il crollo di una discarica a Cebu City. Al momento, il bilancio ufficiale conta undici vittime e diversi feriti gravi, mentre si continua la ricerca di eventuali dispersi. La situazione rimane critica e le operazioni di soccorso sono in corso per garantire assistenza alle persone coinvolte.

