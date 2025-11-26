Ci sono morti e feriti Incendio devastante grattacieli in fiamme | persone intrappolate
Un vasto incendio ha trasformato in tragedia quella che avrebbe dovuto essere una notte qualunque in un grande complesso residenziale. Le prime immagini diffuse dai media mostrano colonne di fumo grigio che si alzano tra i grattacieli, mentre i residenti vengono evacuati in fretta e furia e i servizi di emergenza tentano di raggiungere i piani più alti. La densità del fumo e l’ampiezza dell’area colpita hanno reso da subito chiara la gravità della situazione, lasciando presagire un bilancio pesante. La conferma è arrivata poco dopo dalle autorità della città, che attraverso un rappresentante del Dipartimento dei servizi informativi hanno comunicato l’esito provvisorio degli interventi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
