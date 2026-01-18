Terremoti | scossa di magnitudo 4 in provincia di Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 14:54 in provincia di Messina. L’evento sismico è stato localizzato dall’Ingv a circa 2 km dalla zona interessata. Al momento non sono segnalati danni significativi o feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza della popolazione.

Questa mattina si è verificata una forte scossa di terremoto in Romagna, con magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna. L’evento sismico, registrato dall’Ingv alle 9, ha interessato le province di Ravenna e Forlì-Cesena, coinvolgendo anche Cervia e zone limitrofe. Al momento non sono segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Terremoto di magnitudo 2.6 nello Stretto di Messina all'alba

