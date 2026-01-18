Terremoti | scossa di magnitudo 4 in provincia di Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 14:54 in provincia di Messina. L’evento sismico è stato localizzato dall’Ingv a circa 2 km dalla zona interessata. Al momento non sono segnalati danni significativi o feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza della popolazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alla 14:54 in provincia di Messina. È stato localizzato dall’Ingv (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia) a 2 km a. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

