Terremoti | scossa di magnitudo 4 in provincia di Messina
Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 14:54 in provincia di Messina. L’evento sismico è stato localizzato dall’Ingv a circa 2 km dalla zona interessata. Al momento non sono segnalati danni significativi o feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza della popolazione.
Terremoti, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna
Questa mattina si è verificata una forte scossa di terremoto in Romagna, con magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna. L’evento sismico, registrato dall’Ingv alle 9, ha interessato le province di Ravenna e Forlì-Cesena, coinvolgendo anche Cervia e zone limitrofe. Al momento non sono segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Terremoto di magnitudo 2.6 nello Stretto di Messina all'alba
Terremoti, scossa 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria. Nessun danno MILANO (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a largo della Calabria, poco prima delle 6,00 di questa mattina. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’I - facebook.com facebook
Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 si è verificata intorno alle 9.30 in provincia di Forlì-Cesena. A seguire un'altra scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 dopo pochi minuti nel Ravennate. Sono le stime ancora provvisorie dell'Ingv. In alcune zone di For x.com
