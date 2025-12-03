Due terremoti nella notte a Messina | a Itala si trema con magnitudo 3.6 altra scossa a Rometta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:16 di ieri nel nordest della Sicilia, in provincia di Messina. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 49 chilometri di profondità ed epicentro vicino i comuni di Itala e di Rometta. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due terremoti nella notte a Messina: a Itala si trema con magnitudo 3.6, altra scossa a Rometta

Argomenti simili trattati di recente

SCOSSA DI TERREMOTO 2.2 NELLA NOTTE A SAPRI E NEL GOLFO, NESSUN DANNO Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 si è verificata alle ore 2.41 nel Golfo di Policastro, come riportato da www.terremoti.ingv.it. L’evento sismico, registrato a u - facebook.com Vai su Facebook

Scossa di 3.6 nella notte in provincia di Messina - 6 è stata registrata alle 23:16 di ieri nel nordest della Sicilia, in provincia di Messina. Si legge su corrieredellacalabria.it

Due scosse di terremoto nella notte a Messina: l'epicentri tra i comuni di Itala e Rometta - 6, ha avuto ipocentro a 49 chilometri di profondità. Si legge su msn.com

Terremoto nello Stretto di Messina: scossa moderata avvertita tra Calabria e Sicilia, gli aggiornamenti - L’epicentro è stato localizzato a sud di Messina, in un settore particolarmente sensibile dal punto di vista sismico, lungo la linea di confine tra la Sicilia nord- Come scrive ilmeteo.it