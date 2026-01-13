Terremoti scossa di magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna

Questa mattina si è verificata una forte scossa di terremoto in Romagna, con magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna. L’evento sismico, registrato dall’Ingv alle 9, ha interessato le province di Ravenna e Forlì-Cesena, coinvolgendo anche Cervia e zone limitrofe. Al momento non sono segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Forte scossa di terremoto questa mattina in Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Secondo la prima stima dell’Ingv, nei pressi di Ravenna città e le zone limitrofe, come Cervia, la scossa è avvenuta alle 9.29 con una prima stima di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Più alta la stima della magnitudo della scossa tra 4 e 4.5 registrata in zona Forlì-Cesena alle 9.27. Protezione civile: “Da prime verifiche no danni a persone o cose”. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali della zona colpita stamattina dal terremoto in Romagna dove alle 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoti, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.5 tra Forlì e Ravenna, scossa avvertita in città: gente in strada Leggi anche: Terremoti: scossa magnitudo 3.0 nella notte in Irpinia, scuole chiuse Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Speciale 2025, un anno di terremoti; Terremoto di magnitudo 3.4 nel Bresciano. Scossa avvertita anche a Verona e Trento; Terremoto nell'Aretino, s'intensifica lo sciame sismico: stamani altra scossa ad Anghiari; Terremoto di magnitudo 3.1 ai Campi Flegrei. Terremoto Emilia Romagna, scossa magnitudo 4 e 4.5 a Forlì: gente in strada. Un'altra a Ravenna - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Terremoto oggi Forlì magnitudo 4 e 4.5, gente in strada. Altra scossa in provincia di Ravenna - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Terremoti, scossa 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria. Nessun danno MILANO (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a largo della Calabria, poco prima delle 6,00 di questa mattina. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’I - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.