Festa Sant’Antonio Abate | celebrazione messa benedizione animali e pettolata con musica

Il 17 gennaio 2026, a Mesagne, la Parrocchia Santuario Mater Domini celebra la Festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. L’evento prevede una messa, la benedizione degli animali e una pettolata accompagnata dalla musica. Questa tradizione, radicata nel tempo, rappresenta un momento di condivisione e rispetto per gli animali e la comunità locale.

MESAGNE – Il prossimo 17 gennaio 2026, la Parrocchia Santuario Mater Domini di Mesagne rinnoverà l’antica e sentita tradizione della Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Un appuntamento che unisce la solennità religiosa al calore della festa popolare, coinvolgendo l'intera cittadinanza in un momento di condivisione e riscoperta delle radici locali. • Ore 18.00 – Benedizione degli Animali: Uno dei momenti più attesi e suggestivi, durante il quale i fedeli potranno portare i propri animali domestici e da stalla per ricevere la tradizionale benedizione sul piazzale della chiesa. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

