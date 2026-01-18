Termini è un far west Esplode la rabbia dei cittadini | Quartiere invivibile

Nel cuore di un quartiere segnato da problemi di sicurezza, la rabbia dei cittadini si manifesta con una protesta pacifica. Trecento persone si sono radunate in piazza, sabato mattina, per chiedere un ambiente più sicuro e vivibile. La loro presenza testimonia l’urgenza di affrontare le criticità e di trovare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita nella zona.

Trecento persone in piazza di sabato mattina, invece che per la colazione al bar, riunite dall'esigenza di vivere in un quartiere sicuro. Il rione Esquilino, nel cuore di Roma, è quello che sta pagando più caro il prezzo del far west in cui si è trasformata la stazione Termini, con il suo «ecosistema» di disagio sociale e criminalità che si è esteso a macchia d'olio fino a inglobare le zone residenziali. Il risultato è che, varcata la soglia di casa, i cittadini non sono più tranquilli, la sera evitano di uscire a piedi e se lo fanno di giorno si guardano dietro le spalle, temendo l'ennesima molestia, se non scippi e rapine anche solo per pochi euro o per un cellulare da rivendere al mercatino del rubato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

