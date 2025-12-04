Tatiana Tramacere è morta | l' amico Dragos l' ultimo ad averla vista ora in caserma Il fratello Vladimir in lacrime esplode la rabbia dei cittadini
Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane, come riporta il Quotidiano di Puglia, sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada. 🔗 Leggi su Leggo.it
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Da msn.com
Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu - Il corpo di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre, è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone. Riporta msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò e trovata morta, carabinieri dall'ex Dragos che l'aveva vista per ultimo - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, ascoltato dagli inquirenti ... Segnala virgilio.it
Tatiana Tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio - Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò (Lecce), è scomparsa lo scorso 24 novembre. Da msn.com