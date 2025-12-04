Tatiana Tramacere è morta | l' amico Dragos l' ultimo ad averla vista ora in caserma Il fratello Vladimir in lacrime esplode la rabbia dei cittadini

Leggo.it | 4 dic 2025

Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane, come riporta il Quotidiano di Puglia, sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada. 🔗 Leggi su Leggo.it

tatiana tramacere 232 morta l amico dragos l ultimo ad averla vista ora in caserma il fratello vladimir in lacrime esplode la rabbia dei cittadini

© Leggo.it - «Tatiana Tramacere è morta»: l'amico Dragos, l'ultimo ad averla vista, ora in caserma. Il fratello Vladimir in lacrime, esplode la rabbia dei cittadini

