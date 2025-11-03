Ladro ‘acrobata’ cade dal balcone dopo il tentato furto in appartamento poi l’aggressione durante la fuga
Imola, 3 novembre 2025 - È stato sorpreso mentre rubava all'interno di un appartamento. Il ladro, però, nel tentativo di scappare, è caduto dal balcone ed è stato poi protagonista di una colluttazione con alcuni dipendenti di un pubblico esercizio. Fermato dai carabinieri, l'uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione in concorso e rapina impropria. Il tutto è accaduto l'altra sera quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile sono intervenuti in via Montanara per verificare la presenza di persone sospette che erano state avvistate in un edificio condominiale. All'arrivo dei militari dell'Arma, il ladro, 37 anni di origine kosovara, è stato trovato ferito e disteso a terra in strada, a causa di una caduta dal balcone di un appartamento situato a quattro metri di altezza e a una colluttazione verificatasi durante la fuga con cinque dipendenti di un pubblico esercizio situato al piano terra, che lo avevano sorpreso insieme a due complici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
