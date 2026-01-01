Formulare buoni propositi a Capodanno sembra quasi obbligatorio Attenzione però perché possono creare frustrazione La Dottoressa Cozzolino spiega perché

A Capodanno, molti si propongono nuovi obiettivi, ma spesso queste promesse si rivelano difficili da mantenere, generando frustrazione. La Dottoressa Cozzolino evidenzia come formulare propositi troppo ambiziosi possa influire negativamente sul nostro benessere. È importante riflettere su obiettivi realistici e sostenibili, per affrontare il nuovo anno con equilibrio e motivazione, evitando aspettative troppo alte che rischiano di deludere.

A Capodanno, ogni anno, mi ritrovo a mettere nero su bianco obiettivi che già so in partenza non riuscirò a realizzare. E questo mi crea una certa frustrazione. Eppure non riesco a farne a meno, ci metto tutta me stessa ma mi ritrovo sempre a fine anno a gestire la delusione. Esiste una soluzione? Clara

Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica.

