Ferzetti e l' amore per Favino | Sbandate? Mai Possono esserci simpatie ma sei tu che scegli E spiega perché non si sono sposati
Anna Ferzetti, attrice italiana, esprime il suo rispetto e affetto per l’amico e collega Favino, sottolineando che le simpatie non influenzano le scelte personali. Nella sua intervista, spiega anche perché non si sono sposati, evidenziando valori di autonomia e rispetto reciproco. Ferzetti recita recentemente accanto a Toni Servillo nel film di Paolo Sorrentino, La Grazia, uscito il 15 gennaio, confermando la sua presenza nel panorama cinematografico contemporaneo.
Anna Ferzetti recita accanto a Toni Servillo nell'ultimo film di Paolo Sorrentino La Grazia, nelle sale dal 15 gennaio. Un'esperienza straordinaria per l'attrice 44enne che ha raccontato l'emozione per essere stata scelta da un regista come Sorrentino a Vanity Fair. L'intervista ha raccontato. 🔗 Leggi su Today.it
Anna Ferzetti: «Il giorno in cui Sorrentino mi ha scritto ho pianto. Ho passato la vita a cercare l'approvazione di mio padre, ora che non c'è sento che è fiero di me, ci ... - Un sms come un regalo, Paolo Sorrentino, un ruolo decisivo, l’attesa dell’approvazione di un genitore complesso e amatissimo. vanityfair.it
Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino: insieme dal 2003/ Genitori di Greta e Lea - Un lungo amore coronato dalla nascita di due figlie Da più di vent’anni nella vita di Pierfrancesco Favino c’è ... ilsussidiario.net
Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti a Cannes 2025, amore sul red carpet con look coordinato in satin - Esattamente un anno dopo la sua esperienza come giurato del concorso, nella serata di martedì 13 maggio Pierfrancesco Favino al Festival di Cannes 2025 è tornato sul red carpet più celebre del cinema ... vogue.it
