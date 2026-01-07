Ferzetti e l' amore per Favino | Sbandate? Mai Possono esserci simpatie ma sei tu che scegli E spiega perché non si sono sposati

Anna Ferzetti, attrice italiana, esprime il suo rispetto e affetto per l’amico e collega Favino, sottolineando che le simpatie non influenzano le scelte personali. Nella sua intervista, spiega anche perché non si sono sposati, evidenziando valori di autonomia e rispetto reciproco. Ferzetti recita recentemente accanto a Toni Servillo nel film di Paolo Sorrentino, La Grazia, uscito il 15 gennaio, confermando la sua presenza nel panorama cinematografico contemporaneo.

Anna Ferzetti recita accanto a Toni Servillo nell'ultimo film di Paolo Sorrentino La Grazia, nelle sale dal 15 gennaio. Un'esperienza straordinaria per l'attrice 44enne che ha raccontato l'emozione per essere stata scelta da un regista come Sorrentino a Vanity Fair. L'intervista ha raccontato. 🔗 Leggi su Today.it

Anna Ferzetti: «Il giorno in cui Sorrentino mi ha scritto ho pianto. Ho passato la vita a cercare l'approvazione di mio padre, ora che non c'è sento che è fiero di me, ci ... - Un sms come un regalo, Paolo Sorrentino, un ruolo decisivo, l’attesa dell’approvazione di un genitore complesso e amatissimo. vanityfair.it