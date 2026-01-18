Successo al lago di Cavazzo per i primi campionati del mondo di ice swimming

Il lago di Cavazzo ha accolto ieri, 17 gennaio 2026, la prima edizione dei Campionati italiani di ice swimming. La competizione ha visto atleti sfidarsi in acque a temperature vicine allo zero, segnando un momento importante per questa disciplina. L’evento ha rappresentato un’occasione per promuovere il nuoto in condizioni estreme, rispettando le norme di sicurezza e valorizzando le capacità dei partecipanti.

Il lago di Cavazzo ha ospitato ieri, 17 gennaio 2026, la prima edizione dei Campionati italiani di ice swimming, la disciplina che prevede gare di nuoto in acque a temperature prossime allo zero. All’evento hanno preso parte circa cento atleti arrivati da vari Paesi, affiancati da una quindicina. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

