Castiglione del Lago torna a brillare l' albero galleggiante più grande al mondo

A Castiglione del Lago, sul Lago Trasimeno, riappare l'iconico albero galleggiante, riconosciuto come il più grande al mondo. Questa straordinaria installazione rappresenta un capolavoro di ingegneria e creatività, illuminando nuovamente le acque del lago e attirando visitatori da tutto il mondo.

Sulle acque del Trasimeno, a frutto di una colossale opera ingegneristica. Lungo oltre mille metri e largo 50, l'albero sull'acqua conta 2.400 luci perimetrali, 150 lampade interne alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Una istallazione sorretta da 166 pali visibile dal borgo umbro fino al 6 gennaio.

