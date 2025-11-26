La campionessa Chiara Pagliuca ai campionati del Mondo di Wako

Grande soddisfazione per lo sport da combattimento napoletano. La 24enne Chiara Pagliuca, Campione d'Italia per la categoria 52kg, sarà impegnata con la Nazionale Italiana ai Campionati del Mondo di Wako, specialità K1, in corso ad Abu Dabhi fino al 30 novembre.La giovane atleta, tesserata per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

