La Spezia studente accoltellato in classe | fermato un compagno Valditara | Fatto di gravità assoluta

A La Spezia, uno studente è stato ferito in classe e un compagno è stato fermato dalle autorità. Il ministro Valditara ha commentato l’accaduto come un fatto di gravità assoluta. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per chiarire i dettagli della vicenda, che ha suscitato preoccupazione nella comunità scolastica e nell’intera città.

"Episodi di questo tipo non devono trovare spazio nella nostra società". E' il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che prende voce in capitolo sulla sconcertante vicenda consumatasi all'Istituto Einaudi di La Spezia, dove uno studente di 18 anni sarebbe stato violentemente accoltellato durante l'orario di lezione all'interno dell'aula, riportando gravi ferite per cui è stato ricoverato. Un fatto inverosimile sia per la giovane età dei coinvolti sia per il luogo in cui si è consumato. Infatti, dalle ricostruzioni condotte, a colpirlo all'addome sarebbe stato un altro studente.

